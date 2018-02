POL-OH: Planenschlitzer entwenden Waschmittel, PC und Beamer aus Gymnasium gestohlen

Vogelsberg (ots) - Medieninformation vom 26.02.2018

Planenschlitzer entwenden Waschmittel Alsfeld - Unbekannte Planenschlitzer entwenden von der Ladefläche eines Aufliegers über 30 Packungen Vollwaschmittel auf dem Parkplatz der Rastanlage "Pfefferhöhe" an der Bundesautobahn A5 in Höhe der Anschlussstelle Alsfeld/West zwischen Freitag 20:40 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr. Die Diebe schlitzten zuvor die Plane auf und gelangten so an das Diebesgut im Wert von circa 420 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

PC und Beamer aus Gymnasium gestohlen Lauterbach - Aus einem Klassenraum des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwischen Freitag 18:45 Uhr und Sonntag 9:30 Uhr einen Computer und einen Beamer. Die Diebe öffneten auf nicht bekannte Weise ein Fenster des Klassenzimmers und nahmen die Geräte mit. Der Wert des Diebesgutes liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zudem beschädigten die Unbekannten noch einen Tageslichtprojektor. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

