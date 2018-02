POL-OH: Männliche Leiche in Bachverlauf gefunden

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld (Sorga) - Am Sonntagnachmittag (25.02.2018) entdeckte eine Spaziergängerin in einem Bachlauf zwischen Sorga und Malkomes eine männliche Leiche. Den von der Polizei verständigten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Schenklengsfeld gelang es den Leichnam witterungsbedingt schwierig zu bergen. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Identität des Leichnams liegen zur Berichtszeit nicht vor. Eine Obduktion ist in den nächsten Tagen vorgesehen.

Quelle: Polizeidirektion Bad Hersfeld - Rotenburg

