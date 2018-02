POL-OH: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten in 36284 Hohenroda-Mansbach

Fulda (ots) - In der Nacht zum Sa., 28.02.2018 wurde versucht den Geldautomat in der Sparkasse Hersfeld-Rotenburg, Filiale Mansbach, aufzusprengen. Nachdem der Alarm gg. 03.00 Uhr ausgelöst wurde, konnten die alarmierten Funkstreifen nur noch die vor Ort zurückgelassenen Gasflaschen, Schläuche und Kabel vorfinden. Aufgrund der immer noch ausgehenden Gefahr, wurde zunächst der Tatort abgesperrt und das Eintreffen der Sprengstoffsachverständigen des Hessischen Landeskriminalamtes, sowie der Feuerwehr abgewartet. Nach aufwendiger Bergung der Tatwerkzeuge unter Hinzuziehung von Spezialbergungsgerät, sowie der Lüftung des Gebäudes, wurde festgestellt, dass der Geldbehälter des Geldautomaten nicht geöffnet werden konnte. Auch anschließende Versuche weitere Zugangstüren der Filiale aufzubrechen misslangen. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Täter flüchteten nach Auslösung des Alarmes in unbekannte Richtung. Für die Flucht könnten die Täter amtl. Kennzeichen FD-LB 120 benutzt haben. Diese waren in der Nacht von einem in unmittelbarer Nähe abgestellten Lkw entwendet worden.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06621/932-0 bei der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Eine ausführlicher Pressebericht wird nachgereicht.

Schade, KHK PvD des PP Osthessen 0661 / 105 - 2031

