POL-OH: Medienmitteilung Nr. 1 des Polizeipräsidiums Osthessen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots) - Lack von rotem Citroen zerkratzt ROTENBURG. In der Unteren Hausbergstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag (22.02.) der Lack eines am Straßenrand geparkten roten Citroen, C4 Picasso, zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

Werbeanhänger gestohlen KIRCHHEIM. Ein zu Werbezwecken in der Schwimmbadstraße am Fahrbahnrand abgestellter Pkw-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen HEF-AS 327 wurde in der Zeit zwischen Montagnachmittag (19.02.) und Mittwochnachmittag gestohlen. Es handelt sich um einen Anhänger mit Spriegel Aufbau und dunkelblauer Plane. Mit weißer Schrift ist die Plane mit "Hotel Eydt" versehen. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.

Tragetasche mit Zeitungen gestohlen BAD HERSFELD. Am Freitagmorgen (23.02.) um 05.20 Uhr wurden einer Zeitungsausträgerin in einem unbedachten Augenblick ihre Tragetasche mit 27 Zeitungen der Hersfelder-Zeitung gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 70 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Manfred Knoch, Pressesprecher Tel.: 06621/932-131

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell