Fulda (ots) - Mann von Unbekannten geschlagen

FULDA - Ein 34 Jahre alter Mann aus Fulda wurde in der Nacht zu Freitag (22.12.) Opfer einer Körperverletzung. Er hatte zusammen mit zwei Freunden auf einem Grundstück in der Nähe einer Tankstelle in der Leipziger Straße gefeiert. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der mehrmals entlang der Straße an ihnen vorbei ging und darum gebeten habe, nach Bad Hersfeld gefahren zu werden. Einige Zeit später sei der Mann dann in Begleitung von zwei weiteren Personen zurück zu den Feiernden gekommen und habe sie zunächst beschimpft. Sodann habe er mit der Faust wahllos auf die drei Männer eingeschlagen und dabei einen von ihnen im Gesicht getroffen, so dass er zu Boden fiel. Dort trat er dann noch mehrmals auf ihn ein und flüchtete dann mit seinen Begleitern. Ein Rettungswagen musste den 34-jährigen mit Verletzungen im Gesicht behandeln. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: Circa 1,75 Meter groß mit normaler Figur und Glatze. Der Mann, bei dem es sich nach Angaben der Zeugen um einen Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion handeln soll, trug einen weißen Kapuzenpulli mit einem Schriftzug in Form des Buchstaben "V" auf dem Rücken. Einer der beiden Begleiter des Täters wird als circa 1,95 Meter groß, schlank, Brillenträger mit Vollbart beschrieben, der andere als circa 1,85 Meter groß mit normaler Figur.

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

PETERSBERG - Mehrere hundert Euro Bargeld erbeuteten Unbekannte, die in der Nacht zu Donnerstag (21.12.) in ein Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum "Alte Ziegelei" in Peterberg eingebrochen waren. An der Gebäuderückseite hebelten sie eine Notausgangstür auf und gelangten in das Lager des Geschäfts. Dort fanden sie einen Tresor, den sie ebenfalls gewaltsam öffneten und daraus ihre Beute entnahmen. Anschließend flüchteten die Einbrecher vermutlich auf dem gleichen Weg, wie sie gekommen waren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Graffitischmierereien

FLIEDEN - Rund 900 Euro Sachschaden richteten Unbekannte an, die in der Zeit seit Anfang Dezember das Jugendhaus, ein Wasserhäuschen sowie eine Fußgängerbrücke mit Graffitis besprühten. Mitarbeiter der Gemeinde bemerkten die Tat am vergangenen Montag (18.12.) und erstatteten Strafanzeige beim Polizeiposten in Neuhof wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Einbruch in Keller

FULDA - Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag (21.12.) in den Keller eines Mehrparteienwohnhauses in der Langebrückenstraße. Dort öffneten sie gewaltsam das Schloss der Tür zu einem Verschlag und rissen vermutlich auf der Suche nach Diebesgut mehrere Kartons auf. Offenbar fanden sie nichts Stehlenswertes und flüchteten ohne Beute. Es blieb beim geringen Sachschaden.

Versuchter Einbruch in ein Trafo-Häuschen

FULDA - Beim Versuch, in ein Transformatorenhäuschen in der Michelsrombacher Straße im Stadtteil Niesig einzubrechen, richtete ein Unbekannter im Zeitraum bis vergangenen Donnerstag (21.12.) Sachschaden an. Der Täter riss die Schlossblende der Metalltür sowie den Türgriff ab, konnte sie jedoch nicht öffnen. Unverrichteter Dinge entfernte er sich sodann vom Tatort.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

