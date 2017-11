Fulda (ots) - Fahrraddiebe

FULDA - Zwei Fahrräder stahlen Unbekannte am Donnerstag (16.11.) im Stadtgebiet von Fulda. In der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 15:30 Uhr entwendeten sie auf dem Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule im Domänenweg ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke "Haibike", Modell "Big Curve". Der 16 Jahre alte Besitzer des Rades hatte es mit einem Spiralschloss an einem Metallpoller gesichert. Die Diebe knackten das Schloss und nahmen das Fahrrad im Wert von rund 1.200 Euro mit. Am Abend, zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke "Cube", Modell "Attention". Das Fahrrad im Wert von rund 800 Euro war auf einem Grundstück in der Neuenberger Straße abgestellt und ebenfalls mit einem Schloss gesichert.

Versuchter Wohnungseinbruch

FULDA - Ohne Erfolg blieben Unbekannte bei ihrem Versuch, in eine Wohnung in der Moselstraße einzubrechen. Die Täter verschafften sich am Donnerstag (16.11.), in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr, Zutritt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort versuchten sie, die Eingangstür zu einer Wohnung im ersten Stock aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Es blieb beim Sachschaden von rund 200 Euro.

Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

FULDA - Ein unbekannter Trickdieb, der sich als Handwerker ausgab, hat am späten Donnerstagvormittag (16.11.), gegen 11:00 Uhr, eine Seniorin in der Dr.-Kopp-Straße bestohlen. Der Mann hatte an der Wohnungstür der Geschädigten geklingelt und vorgegeben, dass es im Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Nach diesem müsse er nun sehen. Die arglose Frau ließ den Mann in ihre Wohnung, wo er sich zielstrebig ins Badezimmer begab. Als die Frau kurz darauf zu ihm kam, konnte er ihr auch eine Wasserlache am Boden zeigen. Daraufhin war die Frau zunächst davon überzeugt, dass alles seine Richtigkeit hatte. Erst als der Unbekannte einige Zeit später die Wohnung wieder verließ, kamen der Geschädigten doch Zweifel. Als sie im Schlafzimmer nach ihren Wertsachen schaute, musste sie feststellen, dass offenbar mehrere hundert Euro Bargeld und wertvoller Schmuck verschwunden waren. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatorts gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

