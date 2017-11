POL-FD: Eigentumsdelikte

Fulda (ots) - Diebe stehlen Vespa

Hünfeld - Am Mittwoch (15.11) zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr stahlen Unbekannte in der Traisbacher Straße einen blauen Motorroller Piaggio Vespa PX 200 E. Der Roller stand mit eingestecktem Zündschlüssel aber ohne Kennzeichenschild in der unverschlossenen Garage. Die Vespa hatte einen Wert von 2300 Euro.

400 Euro Sachschaden

Künzell - In der Nacht auf Donnerstag (15.11.-16.11.2017) beschädigten unbekannte Täter die Außenspiegel eines weißen Ford Fiesta. Die Tat ereignete sich in der Dipperzer Straße. Der dabei verursachte Sachschaden beträgt 400 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Eiterfeld - Bislang unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum von Mittwoch (14.11.) auf Donnerstag (15.11.) in einen leerstehenden Bungalow in der Hünfelder Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen sie eine Scheibe mit einem Stein ein und durchsuchten im Inneren des Hauses diverse Räume. Die Unbekannten gaben ihre Suche nach Beute auf und verließen das Einfamilienhaus ohne Diebesgut. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro.

Einbruch in Burghaun

Burghaun - Am Mittwoch (15.11.), zwischen 13:45 Uhr und 21:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mertzwiller Straße ein. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht gesagt werden. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

