POL-FD: Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots) - Fulda - In der Brüsseler Straße in Horas brachen Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.11.) in ein Wohnhaus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und betraten die Innenräume. Auf der Suche nach Beute fielen ihnen zwei Eheringe in die Hände. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle



Telefon: 0661-105-0

Fax: 0661-105 1019

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell