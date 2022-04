Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannten schweißen drei Absperrpfosten fest

Bad Oeynhausen (ots)

Eine Rettungswagenbesatzung meldete in den Abendstunden des Freitags (15.04.) drei festgeschweißte Absperrpfosten im Bereich der Straßen "Am Hambkebach" Ecke "Twellkämpe". Hierdurch musste eine Rettungswagenbesatzung mit einem Patienten in instabilen Gesundheitszustand einen größeren Umweg zum Krankenhaus in Kauf nehmen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den unbekannten Verursachern auf die Spur zu kommen.

Aufgrund der Bauarbeiten auf der Detmolder Straße versuchen Verkehrsteilnehmer immer wieder Schleichwege durch die Anliegerstraßen zu befahren. Um den Individualverkehr zu minimieren, aber Einsatzfahrzeugen eine möglichst schnelle Erreichbarkeit unter anderem zum Krankenhaus zu ermöglichen, wurden an der besagten Ecke drei herausnehmbare Absperrpfosten installiert. Diese wurden nun von Unbekannten festgeschweißt. Nach Angaben der Feuerwehr, die die Pfosten wieder gangbar machte, dürfte die Tat zwischen dem 13. und 15. April, 18 Uhr, verübt worden sein.

Nun nahm das Verkehrskommissariat Bad Oeynhausen Ermittlungen wegen "Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln" sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf. Wer Hinweise zum möglichen Tatgeschehen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Beamten.

