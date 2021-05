Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wer kennt den unbekannten Geldabheber?

Minden-Lübbecke (ots)

Mittels Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Minden-Lübbecke nach einem jungen Mann. Dieser hatte im Oktober 2020 ein Portemonnaie gestohlen und unmittelbar danach mit der darin befindlichen EC-Karte Geld abgehoben.

Zuvor hatte der Unbekannte einer Lübbeckerin während eines Einkaufs in einem Discounter aus einer Umhängetasche die Geldbörse samt Bargeld, Papieren und EC-Karte entwendet. Als die damals 62-Jährige an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Trotz sofortiger Kartensperrung hatte der Dieb bereits am Geldautomaten der Volksbank Lübbecker Land in der Alsweder Straße einen höheren Geldbetrag abgehoben.

Nun bittet die Ermittler der hiesigen Kripo unter der Rufnummer (0571) 8866-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Fotos sind unter folgendem Link einzusehen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/luebbecke-diebstahl-computerbetrug

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell