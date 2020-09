Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Diebstahl in Seniorenheim: EC-Kartenbetrüger per Öffentlichkeitsfahndung gesucht

Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse im März dieses Jahres in einem Seniorenheim in Hausberge, bittet die Polizei um Hinweise zu einem mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Dieser hatte am Vormittag des Donnerstags, 19. März 2020, die in dem Pflegeheim gestohlene EC-Karte eines zur Tatzeit 84-jährigen Bewohners missbräuchlich an einem Geldautomaten der Volksbank-Geschäftsstelle in Porta Westfalica OT Lerbeck benutzt und einen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben. Dabei wurde er von einer Sicherheitskamera aufgezeichnet. Da sich die bisherigen polizeiinternen Ermittlungen nicht als zielführend erwiesen, ordnete ein Richter nun kürzlich eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Nach seinem Erscheinungsbild dürfte der männliche Brillenträger zwischen 45 und 55 Jahre alt und von untersetzter Figur sein. Der Mann Person hatte zur Zeit der Aufnahme dunkelblonde an den Seiten graumelierte Haare, einen Glatzenansatz und trug einen grauen Kapuzenpullover mit auffällig großen Knöpfen im Bereich des Halses, eine schwarze Jogginghose sowie schwarz-weiße Turnschuhe. Besonders auffällig ist eine großflächige Tätowierung am rechten Unterarm des Gesuchten sowie das markante Brillengestell mit gemusterten Bügeln.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann oder wer kann Hinweise zu dessen aktuellem Aufenthaltsort geben? Anrufe bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Die beiden Fotos des Gesuchten finden sich unter dem folgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/porta-westfalica-diebstahl-computerbetrug

