Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall zwischen zwei Autos und Lastwagen

Minden (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen drei Kraftfahrzeugen ist am Donnerstagnachmittag in der Hafenstraße ein Bückeburger verletzt worden.

Gegen 15.45 Uhr befuhren ein 64-jähriger Kalletaler in einem Ford, ein VW-Fahrer (49) aus Bückeburg sowie ein 46 Jahre alter Mann aus Warmsen in einem LKW in genannter Reihenfolge die Hafenstraße in Fahrtrichtung Viktoriastraße und ordneten sich alle auf den Linksabbiegestreifen ein. Als die vorausfahrenden beiden Autos bremsten, fuhr der LKW-Fahrer in das Heck des Volkswagens auf. Hierdurch schob er die beiden PKWs ineinander. Dabei verletzte sich der Mann aus Bückeburg und wollte anschließend selbständig einen Arzt aufsuchen.

