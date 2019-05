Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschädigen Autos mit Blumenkübel

Minden (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in Nähe des Bahnhofs zwei PKWs beschädigt. Dabei kam ein Blumenkübel zum Einsatz.

Gegen sechs Uhr morgens erhielten die Beamten Kenntnis über die Beschädigungen an den beiden auf der Pionierstraße in Fahrtrichtung Viktoriastraße geparkten Fahrzeugen. Sowohl an der silbernen Mercedes A-Klasse, als auch an dem silbernen Toyota Yaris schlugen die Täter offenbar mit einem Blumenkübel die jeweilige Scheibe an der Fahrertür ein. Außerdem wurden an den Autos diverse andere Scheiben beschädigt. Ob Gegenstände aus den PKWs entwendet wurden, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Die Polizei fragt: Wer kann für den Zeitraum von Dienstagabend, 18.30 bis Mittwochmorgen, 6 Uhr Angaben zu den Verursachern machen. Hinweise bitte unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell