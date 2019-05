Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Fahrerflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Porta Westfalica (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Eisbergen vom Sonntagabend suchen die Ermittler nach Zeugen. Bei dem Unfall war ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen. Es entstand erheblicher Schaden.

Gegen 20.10 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Bad Oeynhausen mit einem Motorrad die Eisberger Straße in Fahrtrichtung Lohfeld. Hinter einer Linkskurve kam ihm nach eigenen Angaben mittig der Fahrbahn ein Fahrzeug entgegen. Um einer Kollision zu entgehen, wich der Biker nach rechts aus. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Seitengraben. Dort schleuderte die Yamaha gegen einen Erdwall und kam erst auf der Fahrbahn wieder zum Stillstand. Der Zweiradfahrer hatte Glück im Unglück. Er hatte sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen können und blieb unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich hingegen ohne Wahrnehmung seiner Pflichten von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 5.000 Euro.

Hinweise zum gesuchten Kraftfahrzeugführer werden von den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

