Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte demolieren Baumaschinen - Zeugen gesucht

Espelkamp (ots)

In Espelkamp ist es am Wochenende zu einer Beschädigung an zwei Radladern gekommen. An beiden Fahrzeugen machten sich die bisher Unbekannten an den Scheiben zu schaffen.

Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 13 Uhr zerstörten die Täter auf der Baustelle in der Koloniestraße jeweils eine Scheibe an den beiden Radladern. Während an dem Baufahrzeug der Firma Atlas die Scheibe der Fahrertür zersplitterte, schlug man an der anderen Maschine der Marke Liebherr die Heckscheibe ein.

Die Polizei bittet unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise zu den Tätern.

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

