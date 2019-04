Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Automatenaufbrüche aufgeklärt

Espelkamp (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Espelkamp zwei Aufbrüche von Zigarettenautomaten verzeichnet. Bei der zweiten Tat in den Morgenstunden des Dienstags konnte ein Tatverdächtiger von Zeugen überrascht und auf der Flucht festgehalten werden. In Rahmen der Vernehmung gab der Mann beide Taten zu. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung konnte der das Polizeigewahrsam am Dienstagnachmittag wieder verlassen.

In der Nacht zu Dienstag hielt sich der Espelkamper gegen kurz nach vier Uhr in verdächtiger Weise in der Nähe eines Zigarettenautomaten in der Hohensteiner Straße auf. Dies beobachteten zwei Zeugen (47 und 55). Kurze Zeit später versuchte der Dieb den Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Aus bisher unbekannten Gründen brach er seine Tat ab, konnte aber auf der Flucht von den Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stieß die Streifenwagenbesatzung auf diverses Einbruchswerkzeug. Dieses wurde sichergestellt, der Mann festgenommen und dem Gewahrsam in Minden zugeführt. Im Rahmen der Ermittlungen geriet der 39-Jährige in den Fokus eines weiteren Zigarettenautomatenaufbruchs. Hier hatte ein bis zu dem Zeitpunkt Unbekannter in der Nacht zu Montag einen Automaten in der Kantstraße aufgebrochen und leer geräumt.

