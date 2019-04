POL-MI: Drogenküche ausgehoben

Polizei Minden-Lübbecke

Drogenküche ausgehoben

Minden

In der vergangenen Woche haben Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke in Leteln eine Drogenküche ausgehoben. Hierbei stellten sie rund 2,5 Kilogramm Amphetamin sowie diverse Chemikalien sicher. Der Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Nach einer Nacht unter polizeilicher Obhut wurde er am Folgetag mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Im Rahmen von Ermittlungen kam der polizeibekannte 27-Jährige in den Fokus der Kriminalpolizei. Nachdem sich die Verdachtslage erhärtet hatte, beantragen die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für das ins Visier geratene Haus. Als die Einsatzkräfte das Gebäude anschließend durchsuchten, stießen sie im Obergeschoss auf die Drogenküche und die Amphetamine. Zudem wurden in allen Räumen der Wohnung zahlreiche Behältnisse mit rauschgiftverdächtigen Substanzen sowie zahlreiche Chemikalien in unterschiedlicher Konsistenz aufgefunden. Die sichergestellte Menge reicht nach erster Begutachtung zur Herstellung mehrerer Kilo Drogen aus. Im Rahmen der mehrstündigen Durchsuchung wurde zur Sicherung der gefährlichen Stoffe auch die Feuerwehr Minden hinzugerufen.

Nach erster fachlicher Einschätzung seitens des Landeskriminalamtes NRW ist eine Bestimmung der Stoffe noch nicht abschließend möglich. Es ist aber davon auszugehen, dass von ihnen eine hohe Gesundheitsgefahr ausgeht.

