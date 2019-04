Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Brandstifter inhaftiert

Minden, Petershagen, Bückeburg (ots)

Am Mittwochvormittag konnten Einsatzkräfte der Polizeiwache Petershagen in Gorspen-Vahlsen einen 33-jährigen Mann festnehmen. Er steht zwischenzeitlich im Verdacht, Brandstiftungen in Minden und Bückeburg-Rusbend begangen zu haben. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld am heutigen Nachmittag dem Amtsgericht Minden vorgeführt, welches den Haftbefehl verkündete.

Ermittelt wurde gegen den Petershäger zunächst wegen einer versuchten Brandstiftung in der Friedrich-Wilhelm-Straße vom vergangenen Freitag. Dort wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von außen die Eingangstür eines Vier-Parteienhauses angezündet. Die Anwohner konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser sowie Sand aus einer Sandkiste die Flammen löschen. Die Tür wurde hierbei beschädigt. Polizeiliche Vernehmungen am Montagnachmittag sowie am Dienstag führten auf die Spur des 33-Jährigen. Aufgrund der Erkenntnisse der Mindener Ermittler beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld noch im Laufe des Dienstagnachmittags einen Haftbefehl beim Amtsgericht Minden. Dieser wurde Mittwochmorgen verkündet. Gegen 10 Uhr konnte der zwar im Raum Petershagen gemeldete von einer Petershäger Streifenwagenbesatzung festgenommen werden.

Infolge intensiver Ermittlungen der hiesigen Kripo sowie im Austausch mit der Polizei Bückeburg besteht zudem der Verdacht, dass der Inhaftierte für einen Brand am Dienstagnachmittag im benachbarten Bückeburg-Rusbend (Niedersachsen) verantwortlich ist. Hier laufen die weiteren Ermittlungen.

