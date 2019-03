Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall zwischen drei PKWs

Rahden (ots)

Auf der Mindener Straße in Rahden hat es Freitagmittag einen Unfall zwischen drei PKWs gegeben. Eine Frau wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Zuvor hatte eine 48 Jahre alte Frau aus Diepenau gegen 14 Uhr die Mindener Straße in Richtung Rahdener Straße befahren. Verkehrsbedingt musste eine ihr vorausfahrende 29-jährige Mercedesfahrerin - ebenfalls aus Diepenau - ihr Fahrzeug stoppen, da eine Fahrerin aus Rahden (41) in einem VW auf dem rechten Seitenstreifen anhalten wollte. Dies erkannte die 48-Jährige nach ersten polizeilichen Erkenntnissen offenbar zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes auf. Dieser touchierte aufprallbedingt mit seinem rechten Außenspiegel wiederum die Fahrerseite des Volkswagens. Die 29-jährige Diepenauerin wurde durch den Aufprall verletzt und musste durch alarmierte Rettungskräfte ins Krankenhaus Rahden eingeliefert werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro.

