Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt Klein-Lkw mit Altmetall: Beamten vermuten Metalldiebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stemwede (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Mitte Februar auf der L 770 in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) ist den Beamten ein Klein-Lkw mit einer größeren Menge an Altmetall ins Netz gegangen. Es besteht der Verdacht des Schrottdiebstahls. Allerdings ist die Herkunft der rund 1,2 Tonnen bisher unbekannt.

Die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes hatten am Dienstag, 19. Februar, dass aus Richtung Bohmte (Niedersachsen) kommende und mit NI-Kennzeichen versehene Fahrzeug am Nachmittag im Bereich des Schierlager Wegs gestoppt. Bei der Überprüfung des Transporters fiel auf, dass die Ladefläche bis unter das Dach mit Aluminiumelementen für Jalousien, Türen und Fenster sowie anderem Altmetall und Kabelresten gefüllt war. Als die beiden Fahrzeuginsassen, zwei 41 und 51 Jahre alte Männer zu der Herkunft der Ladung befragt wurden, gaben diese an, darüber nichts zu wissen. Das Duo behauptete zudem, den Ort, an dem sie das Metall aufgeladen hätten, weder Bennen noch dorthin zurückfinden zu können. Daraufhin stellten die Beamten die Personalien der Männer fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Außerdem wurde die Ladung abgeladen und sichergestellt.

Die Ermittler suchen nun den oder die Besitzer des Altmetalls, dass möglicherweise aus dem angrenzenden niedersächsischen Raum stammt. Wer Angaben zu der Herkunft machen kann oder sich an den weißen Kleintransporter der Marke Peugeot erinnert, wird gebeten, sich bei der Polizei Minden unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell