Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Eine Verletzte nach Verkehrsunfall

Lübbecke (ots)

Zu einem Zusammenstoß von zwei PKWs ist es Dienstagmorgen in Gehlenbeck gekommen. Eine Verkehrsteilnehmerin wurde dadurch verletzt und wollte im Anschluss selbständig einen Arzt aufsuchen.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge befuhr gegen kurz vor halb zehn eine 49 Jahre alte Kia-Fahrerin aus Bünde den Grenzweg in Richtung Siekenkampstraße und wollte den Kreuzungsbereich mit der Bleichstraße in Richtung B 65 passieren. Zeitgleich befand sich ein Opel-Fahrer (70) aus Lübbecke vorfahrtsberechtigt auf der Bleichstraße und wollte die Kreuzung in östlicher Fahrtrichtung überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Durch diesen erlitt die Frau aus Bünde Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden abgeschleppt.

