POL-MI: Kollision bei Abbiegern

Petershagen (ots)

Bei einem Abbiegemanöver auf der B 482 bei Wietersheim kollidierten am Freitagnachmittag zwei Autos frontal. Hierbei verletzten sich zwei Beteiligte.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr gegen 16.50 Uhr eine Toyota-Fahrerin (54) die B 482 in Richtung Lahde. In Höhe der Lange Straße wollte sie nach links in diese abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Ford. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in die Zufahrt der Lange Straße geschleudert, wo er gegen einen haltenden VW prallte. Die Frau aus Petershagen sowie der ebenfalls 54 Jahre alte Mann aus Vlotho verletzten sich hierbei und wurden mittels Rettungswagen den Klinikum Minden zugeführt. Der VW-Fahrer (50) blieb unverletzt. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf rund 25.000 Euro taxiert.

