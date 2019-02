Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Werkstatthalle durch Brand stark beschädigt

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

Eine Werkstatthalle in Rehme wurde am Sonntagvormittag durch ein Feuer erheblich beschädigt. Brandermittler der Polizei Minden-Lübbecke haben daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung vor.

Das Feuer im zweiteiligen Hallenkomplex in der Daimlerstraße war am Sonntag gegen 7.30 Uhr entdeckt worden. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Der entstandene Schaden wurde zunächst auf rund 100.000 EUR geschätzt. Am Montagvormittag nahmen die Spezialisten der Polizei die Brandstelle in Augenschein. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer im Bereich einer Hohlwand ausgebrochen, in der elektrische Leitungen verlaufen. Daher scheint ein technischer Defekt als Brandauslöser wahrscheinlich.

