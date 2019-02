Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall bei Treckerausfahrt

Petershagen (ots)

Ein Ausflug mehrerer Oldtimer-Traktor-Fans endete am späten Sonntagnachmittag in Bierde mit einem Auffahrunfall. Hierbei verletzte sich der Beifahrer eines der Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte beim Verursacher Alkoholgeruch. Es folgte eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Minden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die Gruppe von drei Traktorfahrern aus dem Raum Petershagen gegen 17.25 Uhr die Straße "Im Dorf" aus Richtung L772 kommend. Kurz vor der Einmündung zur Straße Meierend fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Gefährt auf den Vordermann auf. An dessen Steuer saß eine 22-Jährige sowie auf dem Mitfahrerplatz ein 26-Jähriger. Der Mann stürzte von dem Zusatzsitz auf die Straße und verletzte sich hierbei. Er wurde mittels Rettungswagen ins Klinikum Minden eingeliefert.

