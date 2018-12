POL-MI: Tank schlägt nach Auffahrunfall leck

Minden (ots) - Am Mittwochmorgen kam es auf der Ringstraße im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Auslöser dafür war ein Auffahrunfall, bei dem der Tank eines der beiden Fahrzeuge leckschlug. Die Fahrtrichtung Birne musste für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.

Gegen 7.50 Uhr fuhr der Fahrer (49) eines Audis auf der Ringstraße in Richtung Birne. In Höhe der Friedrichstraße wollte er nach links abbiegen. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste der Hiller noch vor der Ampel halten. Dies erkannte der folgende Citroen-Fahrer zu spät. So fuhr der Mann aus Porta Westfalica auf das stehende Auto auf. Durch die Kollision wurde dabei der Tank des Audis beschädigt und das Benzin lief aus. Die alarmierte Berufsfeuerwehr streute den Bereich zunächst ab und reinigte anschließend die Fahrbahn. Der Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

