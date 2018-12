POL-MI: Einbruch in Reifenlager scheitert

Petershagen (ots) - In der Nacht zu Samstag versuchten bisher Unbekannte in ein Reifenlager in Petershagen-Lahde eindringen. Hierbei wurden sie vermutlich gestört und flüchteten vom Tatort. Dabei ließen sie einen Großteil ihres Arbeitsgerätes zurück.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Einbrecher vom angrenzenden Supermarkt dem Firmengelände in der Dingbreite. Hier durchtrennten sie einen Maschendrahtzaun. An der Einstiegsstelle deponierten sie eine spezielle Sackkarre zur Aufnahme von Sauerstoff und Acetylenflachen. Von dort aus gingen sie mit den Gummischläuchen sowie dem Schneidbrenner zu den Containern und schweißten ein Loch in den Metallmantel. Entwendet wurde jedoch nichts.

