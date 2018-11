POL-MI: Polizei kontrolliert 134 Fahrzeuge - Rauschgiftspürhund im Einsatz

Insgesamt 134 Fahrzeuge, wie hier an der Kontrollstelle am Vormittag auf der B 482 in Petershagen, überprüften die Polizisten im Laufe des Tages. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Petershagen, Espelkamp (ots) - Bei zwei größeren Verkehrskontrollen in Petershagen und Espelkamp hat die Polizei in der vergangenen Woche 134 Fahrzeuge überprüft. Aufgrund diverser Verkehrsverstöße wurden insgesamt 40 Ordnungswidrigkeitenanzeigen -inclusive Verwarnungsgelder- erstattet. Zudem fertigten die Einsatzkräfte drei Strafanzeigen wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Am Vormittag hatten die Beamten für den Verkehr aus Richtung Norden eine Kontrollstelle in Petershagen auf der B 482 zwischen den Ortschaften Heimsen und Döhren eingerichtet. Am Nachmittag überprüften die Ordnungshüter in Espelkamp in einer mehrstündigen Aktion den ebenfalls aus Richtung Niedersachsen kommenden Verkehr auf der L 770.

Die Polizisten richteten ihren Fokus nicht nur auf mögliche Verkehrsverstöße, auch die Überprüfung verdächtig wirkender Fahrzeuge und deren Insassen gehörte zum Ziel des Kontrolltags. Daher war auch ein Rauschgiftspürhund mit im Einsatz. Verdächtige Substanzen wurden aber nicht entdeckt.

Da Kriminelle oftmals sehr mobil und grenzübergreifend aktiv sind, hatten sich die Beamten mit ihren Kontrollen gezielt auf zwei überörtliche und das Kreisgebiet durchlaufende Verkehrsadern konzentriert.

