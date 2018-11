POL-MI: "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs."

"Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs." Polizei NRW Bild-Infos Download

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Mit einem Info-Mobil stehen die Spezialisten vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz am kommenden Dienstag, 13. November, von 12 bis 17 Uhr, am Scharn in Minden. Dort beraten sie zum Thema Taschendiebstahl. Hierzu zählt nicht nur der Diebstahl ganzer Taschen, sondern auch Delikte, indem Gegenstände wie Handys von Tischen oder aus der Bekleidung an der Garderoben entwendet werden. Hierbei handelt es sich um einen Teil der fünften landesweiten Kampagne zu diesem Deliktbereich.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei unter minden-luebbecke.polizei.nrw.

