POL-MI: Kradfahrer verwechselt Ringstraße mit Rennstrecke

Minden (ots) - Ein 25-jähriger Motorradfahrer verwechselte am vergangenen Donnerstag (6. September) fahrende Autos auf der Ringstraße mit Slalomstangen. Dies beobachtete eine zivile Streifenwagenbesatzung. Als die Beamten den Raser an einer roten Ampel vor der Birne aus dem Verkehr zogen, zeigte sich der Thaler überrascht.

Die Beamten des Mindener Verkehrsdienstes hatten an dem Abend gezielt die Ringstraße ins Visier genommen. Gegen 22.20 Uhr geriet der Motorradfahrer in ihren Fokus. Bereits von Weiten fiel die Maschine mit einem lauten Auspuffgeräusch auf. Zudem beobachten die Polizisten, wie der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit und ständigem Spurwechsel auf der zweispurigen Ringstraße ohne Rücksichtnahme diverse Autos überholte. Bei der späteren Kontrolle seiner Maschine fiel den Verkehrsspezialisten auch der manipulierte Auspuff an der Suzuki auf. Das Motorrad musste er vor Ort stehen lassen. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Veränderungen an dem Zweirad.

