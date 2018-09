POL-MI: Flaschen mit Kühlmittelgas entwendet

Minden (ots) - Das Ziel ihres Einbruchs in eine Firma für Autozubehör waren Flaschen mit Kühlmittelgas. Die Unbekannten suchten das Außengelände des Betriebes in der Hahler Straße in der Nacht zu Donnerstag heim. Nachdem die Täter die Umzäunung des Lagerplatzes überwunden hatten, gingen sie gezielt eine verschlossene Gitterbox an. Nachdem diese aufgebrochen war, entwendeten sie Klimaanlagengas im Wert von rund 7.000 Euro. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell