POL-MI: Jugendlicher bei Unfall in Lahde leicht verletzt

Petershagen-Lahde (ots) - Bei einem Unfall auf der Bückeburger Straße in Höhe des Bismarckplatzes in Petershagen-Lahde ist am Donnerstagmittag ein Jugendlicher auf seinem Leichtkraftrad leicht verletzt worden.

Der 17-jährige Schüler war gegen 12.20 Uhr mit seiner Yamaha aus Richtung der Bahnhofstraße kommend auf der Bückeburger Straße unterwegs und befand sich hinter einem Renault. Als er den Pkw überholte, bog dessen 60-jähriger Fahrer nach links auf den Parkplatz eines Geschäftes ab. Durch die anschließende Kollision stürzte der Jugendliche und verletzte sich dabei leicht am Bein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell