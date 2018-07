POL-MI: Polizei sucht Autofahrer nach Kollision mit Radfahrer

Espelkamp (ots) - Eine Kollision zwischen einem zwölfjährigen Radfahrer und einem Auto auf einem Fußgängerüberweg in der Breslauer Straße am Mittwoch beschäftigt gegenwärtig die Polizei.

Nach Angaben des Zwölfjährigen habe er am Morgen gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule den in Höhe des Hauses Nr. 20 befindlichen Überweg passiert und sei dabei mit einem silbernen Kleinwagen der Marke Ford zusammengestoßen. Durch den Anprall sei er gestürzt und habe leichte Verletzungen erlitten. Der Pkw-Fahrer, er soll ein weißes T-Shirt getragen haben, sei nach der Kollision weiter in Richtung der Isenstedter Straße gefahren, so der Schüler gegenüber den Polizisten. Die Beamten des Verkehrskommissariates in Lübbecke bitten den Autofahrer sowie Zeugen sich zur Klärung des Vorfalls bei ihnen unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

