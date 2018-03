POL-MI: Diebstahl am Geldautomaten

Bad Oeynhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, wurde ein 68-jähriger Löhner im Vorraum der Sparkasse an der Portastraße durch einen Unbekannten bestohlen.

Als das Opfer am Geldautomaten Bargeld anforderte, nutzte der Dieb die Gelegenheit und griff blitzartig in den Geldausgabeschacht. Mit der Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Zuvor hatte sich der Unbekannte am benachbarten Geldautomaten aufgehalten und so vorgetäuscht, dass er auch ein Kunde sei. Zeugen beschrieben ihn als jungen, schlanken Mann, der bei Tatausführung eine Mütze und einen Jutesack getragen haben soll.

Wer den Verdächtigen vor oder nach der Tat beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Minden unter der Telefonnummer (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

