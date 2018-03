POL-MI: Handtaschenraub auf der Weserbrücke

Minden (ots) - Einer 22-Jährigen Mindenerin wurde am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr, von einem Unbekannten die Handtasche entrissen. Die junge Frau blieb unverletzt und erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.

Die Frau ging zu Fuß die Weserbrücke (Kaiserstraße) in Richtung rechte Weserseite. Hier kam ihr eine männliche Person, ebenfalls zu Fuß unterwegs, entgegen. Obwohl sie ihre Tasche fest in der Hand hielt, entriss ihr der schlanke, etwa 1,80 Meter große Täter die Tasche und flüchtete in Richtung Wesertor. Zur Beute des Unbekannten zählten neben Bargeld auch der Personalausweis und die EC-Karte des Opfers. Die junge Frau schätzt das Alter des Mannes auf 25 bis 30 Jahre. Er hatte ihren Angaben zufolge schwarze Haare, ein südländisches Aussehen und trug eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine Jeanshose und helle Turnschuhe.

Wer diesen Mann vor oder nach dem Vorfall beobachten konnte, wird gebeten sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell