POL-MI: Trickbetrug durch Anrufe von falschen Polizisten

Minden, Porta Westfalica (ots) - Gleich mehrere Anrufe von besorgten Bürgern aus Porta Westfalica erreichten am Mittwochnachmittag die Leitstelle der Polizei in Minden. Überwiegend ältere Damen berichteten von Telefonaten mit einer männlichen Person, die sich als Kriminalpolizist ausgab.

Der Mann sprach akzentfrei Deutsch und gab vor, im Rahmen von Festnahmen oder Durchsuchungen an die Kontaktdaten der Frauen gelangt zu sein. Der Betrüger erfragte, ob Schmuck oder Bargeld im Haus sei. Teilweise konnten die Seniorinnen im Display ihrer Telefone die Ziffernfolge 110 erkennen.

Misstrauisch geworden, beendeten sie jedoch das Gespräch und informierten die echte Polizei.

In einem Fall konnte die Beamten eine bevorstehende Geldübergabe im letzten Moment verhindern. Eine 93-jährige Seniorin aus Porta Westfalica hatte dem Anrufer Glauben geschenkt und bereits einen höheren Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben. Nach einem erneuten Anruf des falschen Polizisten schöpfte sie allerdings Verdacht, beendete das Gespräche und informierte die Beamten in Minden. Sofort wurde ein Streifenwagen zum Haus der verängstigten Seniorin entsandt, wo die Einsatzkräfte das Bargeld sicherstellten.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an. Die Polizei bittet Sie nicht um Geldbeträge. Sprechen Sie am Telefon niemals über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beenden Sie sofort das Gespräch, wenn der Anrufer Sie auffordert Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände herauszugeben.

