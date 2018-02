POL-MI: Hoch Hartmut sorgt für glatte Straßen

Pkw im Graben an der Osnabrücker Straße Bild-Infos Download

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Bei leichtem Schneefall und eisigen Temperaturen bis in den zweistelligen Minus-Bereich musste die Polizei von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen 9 Uhr, im gesamten Kreisgebiet zu 16 Glätteunfällen ausrücken. Schwerpunkte waren neben Bad Oeynhausen (6) auch die Städte Petershagen (3) und Espelkamp (3) im Nordkreis.

Während es hauptsächlich bei Blechschäden blieb, wurde bei einem Unfall in Espelkamp ein 19-Jähriger aus Minden leicht verletzt. Er befuhr mit seinem Renault am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, die Osnabrücker Straße (L770) in Richtung Petershagen. Einige hundert Meter nach der Kreuzung Osnabrücker Straße/Alte Waldstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Rahden gebracht.

