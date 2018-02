POL-MI: Drei Unfallfluchten in fünf Stunden angezeigt

Lübbecke - Hüllhorst - Preußisch Oldendorf (ots) - Auf der Polizeiwache in Lübbecke wurden am Samstagnachmittag innerhalb von fünf Stunden drei Unfallfluchten zu Anzeige gebracht. Nun sucht die Polizei nach den Verursachern und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Hüllhorst: Gegen 11.10 Uhr parkte eine Hüllhorsterin ihren schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz des NP-Marktes an der Schnathorster Straße. Als sie nach rund 15 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die vordere Stoßstange beschädigt und der Kennzeichenhalter abgerissen.

In der Zeit zwischen 12.10 und 13.40 Uhr wurde in Bad Holzhausen an der Brunnenallee ein blauer VW Polo beschädigt. Diesen hatte ein Lübbecker auf dem Parkplatz der Klinik Holsing Vital abgestellt. Ein unbekannter hatte in der Zeit den hinteren rechten Kotflügel angefahren. Am beschädigten Auto war blauer Farbabrieb zu erkennen.

Nur 10 Minuten stellte ein Wagenfelder seinen schwarzen Peugeot auf dem Parkplatz in der Bäckerstraße in Lübbecke neben einem Taxi ab. Als er gegen 16.35 Uhr wieder an seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz des EDEKA - Neukauf - Marktes ankam, stellte er den Schaden an der Fahrertür fest. Zudem konnte heller Farbabrieb gesichert werden.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (05741) 277-0 an die Polizei in Lübbecke.

