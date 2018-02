POL-MI: Einbrecher steigen durch das Dach ein

Stemwede-Haldem (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in den Hahme Frischemarkt in Haldem eingebrochen und haben eine größere Menge an Zigarettenschachteln gestohlen. Um in das Gebäude an der Haldemer Straße zu gelangen, brachen die Kriminellen ein Loch in das Dach.

Eine Angestellte hatte am Montag in den frühen Morgenstunden die Spuren der nächtlichen Besucher entdeckt und die Polizei verständigt. Den Ermittlungen der Beamten zufolge gelangten mindestens zwei Personen an der Gebäuderückseite auf das Dach. Möglicherweise benutzten die Männer dafür eine Leiter. Anschließend brachen sie ein Loch in die Decke und einer der Männer kletterte hinab in den Markt. Dort raffte er die Zigaretten zusammen und übergab die Beute an seinem auf dem Dach zurückgebliebenen Komplizen. Danach verschwand das Duo im Schutze der Dunkelheit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Einbruch zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr in der Nacht ereignete. Die Beamten bitten Zeugen, denen zu dieser Zeit verdächtige Personen oder ein in der Nähe des Marktes abgestelltes Fahrzeug aufgefallen ist, sich bei ihnen unter (0571) 88660 zu melden.

