POL-MI: Diebe überlisten Seniorin mit Wasserwerkertrick

Minden (ots) - Zwei dreiste Diebe verschafften sich am Montagnachmittag Zugang zur Wohnung einer 96-Jährigen Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Hedwigstraße im Mindener Stadtteil Königstor. Sie gaben sich als Wasserwerker aus und erbeuteten Schmuck, Bargeld und EC-Karten.

Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr hatte sich zunächst eine cirka 25-Jahre alte männliche Person, 1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren an der Wohnungstür der Seniorin gemeldet. Unter dem Vorwand, den Wasserstand zu prüfen, betrat sie die Wohnung. Während dieser Mann Arbeiten in der Küche vortäuschte, gelangte, offensichtlich unbemerkt, eine zweite Person in die Wohnung. Das Opfer konnte den Komplizen in ihrem Schlafzimmer überraschen und beschrieb ihn als cirka 50 Jahre alt, mit einer Körpergröße von 1,70 Metern und dunklen Haaren. Beide Täter sprachen akzentfrei Deutsch.

Erst als das Duo die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin den Diebstahl fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Minden unter der Telefonnummer (0571)-88660 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgenden Rat: Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Mitarbeiter von Wasserwerken oder Energieunternehmen legitimieren sich auf Verlangen durch einen Ausweis. Informieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110.

