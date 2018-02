POL-MI: Technischer Defekt löst Brand einer Gartenhütte aus

Minden (ots) - Nach dem Brand einer Gartenhütte in Meißen am Samstagnachmittag geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung fanden die Beamten bei ihren Ermittlungen am Montagvormittag nicht.

In der auf einem Privatgrundstück am Holzweg befindlichen Hütte standen einige technische Geräte. Zudem waren dort diverse Stromleitungen verlegt, so die Ermittler. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Als die Polizei eintraf, stand die etwa 10 bis 15 Meter vom Wohnhaus stehende Hütte bereits komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte waren gegen 15.50 Uhr alarmiert worden. Der Schaden wird auf circa 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt.

