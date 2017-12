POL-MI: In Schlangenlinien über die A 2 - Polizisten treffen Fahrer schlafend auf dem Autohof in Vennebeck an

Porta Westfalica (ots) - Unter dem Verdacht, an Heiligabend alkoholisiert und in Schalgenlinien fahrend auf der Autobahn 2 zwischen Herford und Porta Westfalica unterwegs gewesen zu sein, hat die Mindener Polizei ein Strafverfahren gegen einen 39-jährigen Mann aus Dortmund eingeleitet. Zeugen hatten zuvor die Beamten informiert, als ihnen der Pkw am Abend gegen 19 Uhr in Richtung Hannover fahrend aufgefallen war.

Neben den Schlangenlinien habe der Mann laut den Zeugen während der Fahrt mehrfach ohne erkennbaren Grund teilweise stark abgebremst und sei zudem anderen Autofahrern dicht aufgefahren. Die Zeugen konnten schließlich noch beobachten, wie der Fahrer seinen Wagen auf dem Autohof in Vennebeck stoppte. Hier fanden ihn die Polizisten schlafend hinter seinem Lenkrad vor. Als die Beamten die Fahrertür öffneten, schlug ihnen eine Alkoholfahne entgegen.

Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Da sich an dem Pkw frische Spuren eines Unfalls fanden, besteht zudem der Verdacht, dass der Mann während seiner Fahrt gegen eine Leitplanke geriet. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der 39-Jährige nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin deren Pkw widerrechtlich angeeignet hatte.

