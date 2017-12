POL-MI: Polizei zieht zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

Lübbecke (ots) - Die Polizei in Lübbecke hat am ersten Weihnachtstag in der Innenstadt einen angetrunkenen 25-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bereits am Heiligabend stoppte eine Polizeistreife am Weserhallermachweg eine angetrunkene 54-jährige Pkw-Fahrerin.

Der 25-Jährige fiel auf, als er am Morgen gegen 7.40 Uhr mit seinem Pkw zunächst von der Niedertorstraße kommend durch die Fußgängerzone der Bäckerstraße fuhr. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt auf der Bäckerstraße entgegen der Einbahnstraßenreglung in Richtung des Marktplatzes fort. Schließlich endete dessen Fahrt an der Ecke Fünfhauen/Tonstraße. Ein bei der dortigen Kontrolle durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Ein anschließend auf der Polizeiwache vorgenommener Drogenvortest ergab ein gleiches Bild. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Auch die 54-Jähige wird eine Zeitlang auf ihre Fahrerlaubnis verzichten müssen. Sie war einen Tag zuvor am Nachmittag um kurz vor 15 Uhr auf dem Westerhallermaschweg unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung auf sie und ihren Wagen aufmerksam wurde. Auch hier blieb den Beamten bei der Überprüfung die Alkoholfahne der Frau nicht verborgen.

