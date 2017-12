POL-MI: Einbrecher setzen zwei Hunde "außer Gefecht" und dringen in Wohnhaus ein

Hüllhorst-Ahlsen (ots) - Einbrecher waren am Samstag vor Heiligabend im Hüllhorster Ortsteil Ahlsen aktiv. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Bökenweg erbeuteten die Unbekannten im Laufe des Tages neben Schmuck auch ein Laptop sowie zwei Tablets.

Um sich in Ruhe im Haus umschauen zu können, hatten die Kriminellen den beiden Hunden der Familie offenbar etwas "Unbekanntes" zu fressen gegeben, worauf sich die Tiere erbrachen.

Zuvor hatten die Einbrecher ein auf der Rückseite gelegenes und auf Kipp stehendes Garagenfenster gewaltsam aus dem Rahmen gelöst. Nachdem sie die beiden dort untergebrachten Tiere "außer Gefecht" gesetzt hatten, drangen sie in die Wohnräume vor. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen.

Die Bewohner hatten zur Mittagszeit ihr Haus verlassen. Als sie nach einer Weihnachtsfeier gegen 21 Uhr heimkehrten, bemerkten sie zunächst ein auffälliges Verhalten ihrer Hunde. Anschließend entdeckten sie den Einbruch und verständigten die Polizei. Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen zur angegebenen Zeit Verdächtiges am Bökenweg aufgefallen ist. Hinweise werden erbeten unter (0571) 88660.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell