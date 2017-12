Lübbecke (ots) - Zwei junge Männer haben einer 87-jährigen Frau aus Espelkamp am Samstag vor Heiligabend auf dem Parkplatz an der Ecke Jahnstraße/Vom-Stein-Straße in Lübbecke die Handtasche entrissen. Die Seniorin zog ihre Tasche noch reflexartig an sich, hatte gegen die beiden Angreifer aber keine Chance.

Die flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß über die "Vom-Stein-Straße" in Richtung Bahnhofstraße. Die 87-Jährige blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Den wenig später eintreffenden Beamten schilderte die Frau, dass sie um kurz nach 17 Uhr aus der Innenstadt kommend auf dem Weg zu ihrem Auto war. Kurz vor dem Erreichen des Wagens tauchten die beiden Unbekannten "wie aus dem Nichts auf" und griffen sofort zu. Da es bereits dunkel war und "alles sehr schnell ging", konnte die Seniorin zur Beschreibung der Männer nur angeben, dass diese eine schlanke Statur hatten und dunkel bekleidet waren. Gesprochen hätte das Duo nicht.

In der beigefarbenen Lederhandtasche befanden sich neben dem Portemonnaie noch die EC-Karte sowie Ausweisdokumente der Frau. Eine Fahndung der Polizei brachte am Abend keinen Erfolg. Zeugen, denen das Duo aufgefallen ist, werden gebeten sich bei den Beamten unter (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell