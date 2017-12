POL-MI: Auto prallt in Friedewalde frontal gegen Baum

Bei dem Frontalaufprall wurde der Hyundai erheblich beschädigt. Bild-Infos Download

Petershagen (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine 54-jährige Autofahrerin aus Minden, als sie am Freitagabend mit ihrem Wagen von der Wegholmer Straße in Friedewalde abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Die Frau war um kurz nach 19 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Kreisstraße in nördlicher Richtung unterwegs. In Höhe der Einmündung mit dem "Dannenkamp" geriet ihr Pkw laut Polizei aus bisher unklaren Gründen in einer leichten, langgezogenen Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen. Anschließend stieß der Wagen gegen den Baum. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Mindenerin und brachte sie ins Johannes-Wesling-Klinikum. Der erheblich beschädigte Hyundai wurde später abgeschleppt.

