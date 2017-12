POL-MI: Unbekannte verüben massive Schäden an Bäckereifiliale am Kreisel

Die umgeworfenen Blumenkübel liegen beschädigt vor dem Haupteingang der Bäckereifiliale. Bild-Infos Download

Lübbecke (ots) - Unbekannte haben offenbar in der Nacht zu Freitag an der Filiale der Bäckerei Schmidt am Kreisel Osnabrücker Straße/Steubenstraße in Lübbecke randaliert. Dabei stießen sie mehrere große Blumenkübel um und warfen einen Pflasterstein gegen eine der großen Fensterfronten. Zudem wurde noch ein Windschutz von ihnen demoliert.

Eine Mitarbeiterin der Filiale entdeckte am frühen Morgen zu Arbeitsbeginn die massiven Beschädigungen und verständigte die Polizei. Die Beamten fotografierten die Schäden und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise unter (0571) 88660.

