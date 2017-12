POL-MI: BMW landet im Vorgarten - Fahrer (23) alkoholisiert

Preußisch Oldendorf-Lashorst (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer ist am späten Donnerstagabend bei dem Versuch, in Lashorst von der Lübbecker Straße auf die Bremer Straße abzubiegen, in den Vorgarten eines Hauses gefahren.

Da der unverletzt gebliebene BMW-Fahrer alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten Polizisten seinen Führerschein sicher. Der 23-Jährige war laut den Beamten gegen 22 Uhr auf der Lübbecker Straße in westlicher Richtung unterwegs. Als der Mann an der Kreuzung nach links abbiegen wollte, geriet sein Wagen von der Straße, beschädigte eine Leitplanke und kam erst dann zum Stehen. Ein Angehöriger kümmerte sich anschließend um den Abtransport des beschädigten Pkw.

