POL-MI: Polizei sucht nach Unfall Autofahrer

Minden (ots) - Nach einem Unfall zwischen einem Autofahrer sowie einem Radfahrer in der Kuckuckstraße vom Mittwochnachmittag sucht die Polizei nun den Fahrer eines silbernen Opels. Nachdem sich die beiden vor Ort ohne Polizei geeinigt hatten, machten sich die Sturzverletzungen des Radlers erst später bemerkbar. Dies meldete er dann der Polizei.

Der 21-Jährige befuhr gegen 12.50 Uhr den Gehweg der Kuckuckstraße vom Hohenstaufenring kommend - entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung - in Richtung Baumarkt. In Höhe der Zufahrt des Parkplatzes passierte er einen dort stehenden Opel. Gleichzeitig fuhr der Mann an. Dadurch kam es zur Kollision und der Radler stürzte zu Boden. Hierdurch zog er sich einige Prellungen zu und das Vorderrad wurde beschädigt.

Den Opelfahrer schätze der Geschädigte auf zirka 35 bis 40 Jahre, mit normaler Statur, bei rund 185 bis 190 Zentimeter Größe. Er war Brillenträger und hatte eine Halbglatze.

Der betroffene Autofahrer sowie mögliche Zeugen, wenden sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

