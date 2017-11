POL-MI: Randalierer landet in Haft

Minden (ots) - Weil ein Randalierer Kunden eines Kiosks bedrohte, wurden am Mittwochabend mehrere Streifenwagen in den Mindener Ortsteil Rodenbeck beordert. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Für den alkoholisierten Aggressor endete aber nicht nur diese Nacht in der Zelle. Aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Bielefeld wird er auch die nächsten fünf Monate unter staatlicher Kontrolle verbringen. Grund: Er war schon in der Vergangenheit wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallen.

Der Notruf auf der Leitstelle der Polizei ging gegen 21.25 Uhr ein. Bereits kurze Zeit später trafen die Streifenwagen in der Kuhlenstraße ein. Zu dem Zeitpunkt hatte der 42-Jährige ein rund 45 Zentimeter langes, massives Stromkabel in der Hand, womit er vorher auf einen 22-jährigen Mindener eingeschlagen hatte. Er folgte den Aufforderungen der Einsatzkräfte, welche ihn festnehmen konnten. Auf der Polizeiwache Minden folgte dann eine Blutprobe.

Laut Aussagen von Zeugen sowie des Opfers hatte der Mann zunächst im Kiosk Streit gesucht, sodass ihn der Kioskinhaber (59) des Geschäfts verwies. Dem folgte er aber zunächst nicht. Der Streit verlagerte sich in der Folge vor den Kiosk. Hier bedrohte er mit einem Seitenschneider in der Hand seine Kontrahenten. Plötzlich zog er das Kabel aus der Jacke und schlug seinem Opfer je einmal auf den Hinterkopf sowie den Rücken. Hierdurch erlitt er eine Platzwunde. Mittels Rettungswagen wurde er ins Klinikum Minden verbracht.

