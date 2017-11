POL-MI: Autos in der Innenstadt aufgebrochen

Minden (ots) - Zwei Autoaufbrüche wurden der Polizei am späten Mittwochabend aus der Innenstadt gemeldet. Um kurz vor Mitternacht erschien eine Frau aus Petershagen bei der Polizeiwache und zeigte an, dass ein Unbekannter an ihrem am Marienwall abgestellten Opel eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Aus dem Fahrzeuge wurde eine Sporttasche entwendet. Diese Tasche tauchte später als Fundsache in einem Sportstudio in der Bäckerstraße wieder auf. Entwendet wurde draus nichts.

Bei einem gleichgelagerten Aufbruch eines Smart auf dem Parkplatz der St. Simeonis Kirche fiel dem Dieb ein im Fußraum abgelegter Rucksack mit Geld, EC-Karte und Ausweisdokumenten in die Hände. Der Eigentümer hatte in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr an einer Veranstaltung in der Kirche teilgenommen.

Bereits am Montag wurde im Laufe des Tages aus einem Ford ein Laptop entwendet. Der Wagen stand auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses am Fischglacis.

Die Polizei weißt daraufhin, dass grundsätzlich keinerlei Wertsachen in einem Auto zurückgelassen werden sollten. Kriminelle achten bei ihren Beutezügen besonders auf Taschen, Rucksäcke und Handys.

